Cosa c'è da twittare, non vi siete accorti di nulla?

Spesso è questione di percezione. Eppure la contestazione fuori Palazzo Caracciolo doveva far capire che aria tirasse. Non sono bastate le mille interviste rilasciate dal presidente. Oggi c'era un sole molto più che primaverile ad accogliere Napoli-Sassuolo ma i gradi percepiti in realtà lasciavano intendere la freddezza che c'era: solo 10 mila spettatori.

Gli azzurri sono andati in campo regalando spettacolo ma le sei reti rifilate alla cara bottega Sassuolo non hanno riscaldato. Difesa emiliana troppo allegra, c'era aria di festa in campo ma non sugli spalti. I cori di contestazione si sono sentiti, letti gli striscioni contrariati sulla gestione di questo finale di stagione.

Si ritorna in Champions tra poco, è vero. Ma i segnali che sono arrivati alla piazza non stati incoraggianti: c'è il diritto di ambire a traguardi più prestigiosi. C'è bisogno di empatia in certi momenti e fare un passo verso l'altra parte. Capire che c'è un ambiente nuovamente illuso e poi deluso, a pochi metri dall'obiettivo più ambizioso. Speranze calpestate sul più bello da prestazioni inimmaginabili, alti e bassi che hanno esasperato anche i toni.

Alla fine di questi ultimi novanta minuti sono arrivati puntuali i commenti social dai profili di alcuni azzurri che hanno esaltato la netta vittoria. Stadio semi vuoto. Cori contro, striscioni, Contestazione. Era il caso? Era il contesto giusto?

Non era questo il momento di scrivere dolci parole per questo 6-1, questa non era una giornata come le altre. Non è stata una settimana come le altre: soprattutto sul piano della comunicazione da parte del club, anche di confusione social.

La percezione degli umori degli azzurri sembra non coincidere con l'umore generale. Per loro sta finendo un altro campionato, per altri sta finendo un altro amaro campionato. Stavolta era forse il caso di lasciar parlare il silenzio. Inutile ma non troppo ricordare la balorda e improvvisa fuga di Manolas, oppure i festeggiamenti pubblicati sui social dal capitano di questo Napoli, che firma con un'altra squadra a pochi giorni dalla sfida con la Juve.

Sono solo due episodi che hanno fatto intendere come la squadra, i calciatori, spesso non vivevano e non vivono in simbiosi con quello che accadeva intorno, con le sensazioni di chi segue questa squadra e nutre aspettative e ambizioni. E' accaduto anche oggi con i vari commenti sui social degli azzurri: nessuno si è accorto di nulla, nessuno ha avuto la percezione che non si ha voglia di fare festa?

