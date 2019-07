Come sta cambiando il Napoli con l'effetto Ancelotti...

Il calciomercato del Napoli è iniziato ufficialmente da 17 giorni. La SSC Napoli si è già mossa per rinforzare il reparto arretrato con gli acquisti di Giovanni di Lorenzo e Kostas Manolas, con il greco che ha preso il posto di Raul Albiol ceduto al Villarreal. Non sembra però affatto finita qui per gli acquisti in casa Napoli, visto che dalle parole di Aurelio De Laurentiis e Carlo Ancelotti si capisce come ci saranno altre sorprese in chiave mercato per la squadra partenopea. Il presidente azzurro ha preannunciato la volontà di portare al Napoli un bomber da 30 gol, mentre resta sempre aperta la porta per James Rodriguez, con gli azzurri che lo vogliono però solo in prestito.

Come cambia il calciomercato della SSC Napoli

A prescindere da come andranno le trattative per l'attacco, con i grandi nomi di Icardi, James, Lozano e Pepè che infiammano gli animi dei tifosi, va sottolineato come al momento sembra che le strategie di mercato della dirigenza azzurra guidata da Cristiano Giuntoli siano leggermente cambiate. Basti pensare innanzitutto al pagamento della clausola rescissoria per acquistare Kostas Manolas dalla Roma, con gli azzurri che per la prima volta hanno esercitato il pagamento di una clausola nei confronti di un club italiano. Secondo acquisto tramite clausola se consideriamo poi anche quello di Fabian Ruiz dal Betis Siviglia. Un segnale che fa capire come l'arrivo di Carlo Ancelotti stia iniziando a portare i suoi primi effetti per quanto riguarda le mosse sul mercato della squadra partenopea, con un netto cambio di tendenza per rinforzare i vari reparti della rosa a disposizione del mister non solo con giovani pronti ad esplodere ma anche con forti giocatori esperti e già pronti all'uso.

