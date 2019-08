Che De Laurentiis 'ce lo mandi buono'...il centravanti

Non scherziamo, a questo Napoli manca qualcosa. Forse anche più di qualcosa. Prima di tutto necessita di un attaccante, un grande attaccante. Non ce ne voglia Milik, giocatore di livello, ma se dessimo un’occhiata ai numeri 9 di Roma, Inter e Juventus, ci renderemmo conto che il Napoli è la squadra meno attrezzata dal punto di vista di quel famoso centravanti di cui si parla da mesi, anzi, da anni. La Roma ha Dzeko, l’Inter ha preso Lukaku, la Juventus mantiene quel campione di Cristiano Ronaldo.

Milik è un validissimo numero 9, ma non è quello che riuscirebbe a farti fare il salto di qualità. A 20 goal ci arriva, ma, probabilmente, non è così decisivo quando serve. Al Napoli manca proprio quello. Certo è che per prenderne uno superiore al polacco servirebbe un investimento non indifferente, che non entrerebbe nelle corde del presidente De Laurentiis. Però manca, inutile girarci intorno. Serve a prescindere, ne servirebbe un altro che possa far diventare Milik la riserva di lusso che tutti vorrebbero. Icardi, per dirne uno. Cavani è ormai avanti con l’età e ci sembra inutile farlo tornare di moda. Però serve uno come quelli, come Higuain, come Cavani, proprio come Icardi. Che De Laurentiis ‘ce lo mandi buono’. Se proprio dovesse arrivare…

