Mourinho in conferenza: "Il Napoli ha già vinto lo scudetto, complimenti! Nessuno come Dybala, ma volevo Kim al Tottenham"

José Mourinho in conferenza stampa alla vigilia di Napoli-Roma, per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. Alle ore 15:30 inizierà la conferenza, con le parole dell'allenatore della Roma su quella che sarà la prossima partita di campionato.

Napoli Roma: conferenza Mourinho

Sul Napoli: "Il Napoli ha praticamente vinto lo scudetto! Complimenti agli azzurri e a Spalletti che ha fatto un grannde lavoro".

Sul suo futuro: "Ne devo parlare con la società e non posso parlarne con voi".

"Ringrazio tutti coloro che mi hanno fatto gli auguri di compleanno. Tanta gente mi ha fatto arrivare regali e non posso fare altro che ringraziarli.

"Rui Patricio, Zalevski, Spinazzola, Ibanez, Smalling, Mancini, Cristante, Matic, Pellegrini, Dybala, Abraham è la formazione che giocherà contro il Napoli".

"Shomurodov andrà via perchè merita di giocare e non mi aspetto che venga sostituito. Avremo una scelta in meno e quacosa cambierà perchè avremo tanti impegni anche in settimana. Avremo qualche opzione in meno ma il gruppo è solido e andremo fino alla fine con l'appoggio dei tifosi".

"Karsdorp sarà fuori finchè vuole stare fuori. Ora è infortunato ma si allena sempre con noi. Si sono dette molto bugie, dioende solo da lui per rientrare in gruppo".

"I Napoli non ha calciatori del livello di Dybala. Volevo un calciatore del Napoli al Tottenham che costava 10 mln. Kim voleva venire e ho parlato con lui varie volte ma gli Spurs non potevano spendere soldi".

"Tutto passa per i diritti TV! C'è un potere economico completamente diverso e tutte le squadre inglesi hanno un potere economico superiori a quasiasi squadra italiana".

"Non mi sono mai proposto in Premier League e penso a lavorare ogni giorno. Quando la Roma vorrà parlare con me mi troverà sempre a disposizione".

"Smalling sta giocando molto bene dimostrando di essere concentrato sulla Roma. E' una situazione aperta ma non ho parlato con lui del suo futuro, ma sono convinto che vuole rimanere e la società sa quanto è importante. Sono convinto che si può trovare un accordo perchè rimanga qui".

