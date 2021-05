DIRETTA - Napoli-Hellas Verona, tutto pronto allo stadio Maradona

Napoli-Verona - Diretta Napoli Hellas Verona Serie A. Gentili lettori di Calcio Napoli 24, buongiorno e benvenuti alla diretta testuale Napoli-Verona, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per l'ultima partita di stagione, la 38a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 20:45 allo stadio Maradona. Napoli Verona in diretta per la corsa alla Champions League per gli azzurri.

Napoli-Verona | DIRETTA

Ecco quali sono le formazioni ufficiali di Napoli-Verona:

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Rrahmani, Hysaj; Fabian, Bakayoko; Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen. A disposizione : Ospina, Contini, Mario Rui, Zedadka, Costanzo, Demme, Elmas, Lobotka, Mertens, Petagna, Politano, D’Agostino. Allenatore : Gattuso.

20:30 - Tutto pronto allo stadio Maradona. Le squadre fanno rientro negli spogliatoi e si apprestano a rientrare sul terreno di gioco per il fischio d'inizio di Napoli-Verona.

20:15 - Atalanta-Milan e Bologna-Juventus, le formazioni ufficiali: fuori Muriel e CR7, Leao guida i rossoneri. Tre partite per decidere chi andrà in Champions League.

20:00 - Le squadre sono scese in campo per il consueto riscaldamento pre-partita. Mancano poco più di mezz'ora al fischio d'inizio di Napoli Verona.

20:00 - Hellas Verona, Veloso: "Prepariamo ogni partita al meglio, proveremo a fare il nostro gioco". Leggi le parole del giocatore del Verona prima della partita.

19:58 - Hellas Verona, Bessa: "Oggi è un palcoscenico importante per noi, cercheremo i tre punti!". Ecco le dichiarazioni del giocatore veronese nel pre-partita.

19:33 - Elmas sprona i compagni di squadra e scommette su Hirving Lozano. Messaggio sui social: "Oggi segna il mio amico Lozano" (foto Elmas-Lozano)

19:30 - Contestazione di alcuni tifosi del Napoli all'esterno dello stadio Maradona (guarda il video). I tifosi ce l'hanno con la società per la decisione di condurre il pullman della squadra allo stadio attraverso l'ingresso secondario in via Marconi, apparentemente per evitare di incontrare l'appostamento di circa duecento-trecento tifosi che stavano aspettando il bus fuori allo stadio.

19:25 - I giocatori del Napoli assaporano l'erba dello stadio Maradona prima di indossare i completini e cominciare il riscaldamento. In campo Lozano, Politano, Di Lorenzo e altri.

19:15 - Stasera il Napoli scenderà in campo con la prima maglia classica, di colore azzurro.

19:10 - Il pullman del Napoli entra dall'ingresso secondario di via Marconi e beffa i circa 2-300 tifosi del Napoli che stavano aspettando la squadra all'esterno dello stadio Maradona (Video dei tifosi del Napoli)

19:00 - Il pullman della SSC Napoli con a bordo la squadra è appena arrivato ai cancelli di Fuorigrotta, allo stadio Maradona. Tanti tifosi azzurri ad attendere la squadra per un ultimo saluto prima dell'attesissima sfida di questa sera contro l'Hellas Verona. Il Napoli deve vincere per un posto in Champions League l'anno prossimo.

Probabili formazioni Napoli-Verona

23/5/2021 domenica 20.45 NAPOLI-VERONA

