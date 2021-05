DIRETTA - Napoli-Cagliari 1-1 (13' Osimhen, 94' Nandez): beffa finale per gli azzurri, fallito l'aggancio al secondo posto

Napoli-Cagliari - Diretta Napoli Cagliari Serie A. Gentili lettori di Calcio Napoli 24, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli Cagliari, match valido per il campionato di Serie A. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la 34a giornata di Serie A. Si gioca alle ore 15:00 allo stadio Maradona di Napoli. Napoli Cagliari si sfidano per un match importante per il proseguo della loro stagione, la 34esima giornata si chiude per le due squadre con la corsa Champions da una parta e dall'altra quella alla salvezza.

Napoli-Cagliari | DIRETTA

TERMINA LA PARTITA! Nandez beffa in pieno recupero il Napoli, che spreca l'impossibile e fallisce l'occasione di agganciare il secondo posto in classifica. Agli azzurri non basta il gol di Osimhen, con la squadra di Gattuso che non chiude la gara e subisce all'ultimo assalto il pareggio dei sardi

94' - PAREGGIO DEL CAGLIARI! Incredibile verticalizzazione di Duncan, con Hysaj che si perde Nandez: il centrocampista si inserisce con i tempi giusti e beffa Meret

92' - Grande confusione al limite dell'area azzurra: allontana tutto Bakayoko

90' - Concessi 6' di recupero!

88' - Meret miracoloso! Grandissimo riflesso del portiere azzurro che salva il Napoli sulla girata in area di Pavoletti: sulla ribattuta è poi Di Lorenzo a murare Simeone allontanando la sfera!

85' - Problemi per Koulibaly: il senegalese si accascia per crampi. Il Napoli ha finito gli slot dei cambi, con il centrale costretto a stringere i denti

84' - Cagliari che prova ad alzarsi in questi ultimi minuti per cercare il pareggio: gli azzurri, invece, attendono e provano a ripartire

81' - Napoli che insiste a caccia del raddoppio: Insigne scende palla al piede, ma il suo sinistro è centrale tra le braccia di Cragno

80' - Doppio cambio per Gattuso: dentro Elmas e Bakayoko, escono Fabian e Zielinski. Doppio cambio anche per il Cagliari: dentro Cerri e Calabresi, escono Zappa e Lykogiannis

78' - Gran discesa di Di Lorenzo che entra in area ma è costretto a stringere troppo la traiettoria: palla sul fondo

75' - Costretto al cambio Osimhen, che si rialza ma con una vistosa fasciatura: al suo posto dentro Mertens. Cambio anche per Ceppitelli (anche lui in piedi) che viene sostituito da Simeone

73' - Gioco fermo: testata tra Osimhen e Ceppitelli, ha la peggio l'attaccante azzurro che perde vistosamente sangue. Entrambi restano a terra e vengono soccorsi dagli staff medici

71' - Cambio per il Cagliari: dentro Asamoah, fuori Deiola

70' - Napoli che spreca ancora: altra verticale per Osimhen, che controlla in corsa ma calcia male con il mancino

68' - Altra occasione non capitalizzata dal Napoli: Zielinski serve l'accorrente Insigne, che non apre bene il destro e calcia debolmente tra le braccia di Cragno

67' - Pirmo cambio per il Napoli: Gattuso inserisce Politano per Lozano

64' - Insigne servito in profondità controlla a seguire ed entra in area: il capitano cerca un appoggio ma la difesa del Cagliari si chiude e recupera la sfera

60' - Ancora Napoli in attacco! Lancio di Koulibaly per Osimhen che controlla alle spalle della difesa del Cagliari e serve a rimorchio Zielinski: il tiro del polacco è però centrale e viene allontanato da Cragno

57' - Torna a farsi pericoloso il Cagliari! Traversone dalla destra, difesa azzurra che resta ferma e consente a Lykogiannis di impattare di testa: pallone fuori di un soffio

55' - Ammonito Demme: gli azzurri protestano ancora con Fabbri

53' - Annullato gol ad Osimhen! Progressione pazzesca del nigeriano che recupera su due difensori del Cagliari e si presenta davanti a Cragno battendolo con un colpo sotto: neanche il tempo di esultare che l'arbitro Fabbri annulla tutto per una spinta (che non sembra esserci) su Godin. Inutili le proteste degli azzurri, il gioco riprende

50' - Ancora Napoli vicino al raddoppio! Sterzata di Zielinski in area, con Cragno che salva sul primo palo. Sugli sviluppi dell'angolo la palla arriva al limite per Demme che colpisce una violenta traversa con Cragno che resta a guardare!

48' - Galoppata di Osimhen sulla destra che mette in mezzo per Zielinski, ma il Cagliari chiude in angolo: sugli sviluppi del corner è lo stesso polacco a servire un pallone d'oro ad Osimhen, che in girata di testa manda incredibilmente sul fondo da ottima posizione

46' Gioco subito interrotto: ammonito Pavoletti per un braccio largo su Manolas

16.03 - Inizia il secondo tempo di Napoli-Cagliari, nessun cambio per le due formazioni

46' - Termina il primo tempo! Napoli in vantaggio grazie al gol di Osimhen al 13', con il Cagliari che però ha avuto due grandi occasioni per pareggiare (palo di Zappa e doppio salvataggio di Meret su Pavoletti e Nandez)

45' - Concesso 1' di recupero

43' - Ancora Cagliari pericoloso: Pavoletti sovrasta Koulibaly di testa ed impegna Meret, sulla ribattuta si avventa Nandez che da due passi calcia sullo stesso Meret che era rimasto a copertura del primo palo

39' - Contropiede del Napoli orchestrato da Zielinski: il polacco serve sulla corsa Osimhen che viene steso al limite dell'area, ma il direttore di gara (nonostante il contatto piuttosto netto) lascia correre tra le proteste degli azzurri

36' - Punizione dal limite per il Cagliari, alla battuta va Lykogiannis che colpisce la barriera

33' - Ammonito anche Deiola per il Cagliari, punizione da buona posizione per il Napoli: sul pallone va Insigne che però calcia alto

31' - Primo giallo del match: ammonito Godin per una brutta entrata con il piede a martello su Di Lorenzo

29' - Napoli vicinissimo al raddoppio! Bella giocata si Osimhen sulla sinistra che crossa per Lozano: il messicano impatta di testa ma manda di un soffio fuori!

27' - Cagliari ad in passo dal pareggio! Pavoletti prova la girata aerea ma viene contrastato da Manolas, la sfera arriva a Zappa che di prima intenzione colpisce il palo alla sinistra di Meret!

24' - Brutto scontro tra Zappa e Koulibaly che fanno testa e testa: subito dentro i medici per soccorrere i due giocatori. Il gioco riprende

23' - Ottimo il pressing azzurro che porta all'ennesimo pallone recuperato: Insigne cerca il lancio verticale per Osimhen, ma il pallone è troppo lungo per il nigeriano

19' - Ci prova Lozano che recupera palla dopo un contrasto tra Fabian e Godin: il messicano dal vertice basso supera Nainggolan ma il suo sinistro non prende il giro giusto e si spegne sul fondo

17' - Scontro aereo tra Pavoletti e Di Lorenzo: ha la peggio l'azzurro che resta a terra per qualche istante

15' - Prova ad inistere il Napoli sulla sinistra: ottimo spunto di Zielinski, che viene però chiuso da Ceppitelli prima di entrare in area

13' - NAPOLI IN VANTAGGIO!!!! Gran recupero di Demme che serve Insigne: delizioso filtrante del capitano per Osimhen che, si protegge da ritorno di Godin, e con il sinistro insacca l'1-0 alle spalle di Cragno!

10' - Alza il pressing il Cagliari, che mette in difficoltà Fabian in uscita palla: errore dello spagnolo, con i sardi che recuperano la sfera

8' - Primo angolo per il Napoli: battuta corta per Demme, cross per Osimhen che impatta di testa ma manda a lato

7' - Punizione dalla sinistra per il Napoli: Insigne pesca Fabian sul secondo palo che fa la sponda per Manolas, ma la conclusione del greco finisce alta

5' - Grande azione sulla sinistra di Insigne, che in allungo supera due avversari: il capitano azzurro crossa con il sinistro, ma è bravo Cragno in uscita ad anticipare Osimhen e Lozano

3' - Gli ospiti fanno grande densità in mezzo al campo, con il Napoli che organizza l'azione sulla destra: Lozano cerca il taglio di Demme, chiuso energicamente in area da Godin. Il centrocampista azzurro resta a terra per qualche istante, ma poi si rialza

2' - Napoli che si fa vedere sulla destra con Lozano, chiuso bene da Deiola che fa ripartire i sardi

1' - Cagliari che prova subito con la costruzione dal basso, chiamando il Napoli a pressare i portatori di palla

15.00 - E' iniziata Napoli-Cagliari! Primo possesso per gli azzurri

14.55 - Rientrano in campo le formazioni, al Maradona riecheggia l'inno della Serie A: pochi istanti al fischio d'inizio

14.50 - Squadre che rientrano negli spogliatoi, a breve avrà inizio Napoli-Cagliari!

14.30 - Mezz'ora al calcio d'inizio di Napoli-Cagliari, le due squadre stanno ultimando il riscaldamento sul terreno del "Maradona"

14.00 - Squadre in campo per il riscaldamento: Gattuso ripropone Osimhen in attacco, con Lozano preferito a Politano. In mediana c'è Fabian con Demme, mentre in difesa rientra Manolas dopo la squalifica. Sorprende invece il Cagliari, con un prudente 3-5-1-1: mister Semplici tiene in panchina Joao Pedro, lanciando Nainggolan alle spalle dell'ex Pavoletti

FORMAZIONE UFFICIALI



NAPOLI (4-2-3-1): Meret, Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj, Fabian, Demme, Zielinski, Lozano, Osimhen, Insigne. A disposizione: Contini, Idasiak, Maksimovic, Rrahmani, Mario Rui, Zedadka, Elmas, Bakayoko, Mertens, Petagna, Politano, Cioffi. Allenatore: Gattuso

CAGLIARI (3-5-1-1): Cragno; Ceppitelli, Godin, Carboni; Zappa, Nandez, Duncan, Deiola, Lykogiannis; Nainggolan; Pavoletti. A disposizione: Aresti, Vicario, Tripaldelli, Simeone, Joao Pedro, Klavan, Calabresi, Asamoah, Rugani, Cerri, Walukiewicz. Allenatore: Semplici

13.20 - Mancano poco più di un'ora e mezza al via di Napoli-Cagliari, altra sfida cruciale per la squadra di Gattuso in ottica Champions League. Le squadre sono arrivate da pochi minuti allo stadio Maradona e a breve scenderanno in campo per il consueto riscaldamento pre partita.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

2/5/2021 domenica 15.00 NAPOLI-CAGLIARI

