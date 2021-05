SERIE A - La redazione si Sky Sport, sul sito ufficiale dell'emittente satellitare, ha pubblicato le probabili formazioni di Napoli-Cagliari. Le uniche due novità dal primo minuto negli azzurri dovrebbero essere rappresentate dal ritorno di Manolas al centro della difesa così come quello di Fabian Ruiz in mediana e del messicano Lozano nel tridente alle spalle di Osimhen. Per Semplici confermato il 3-5-2 con Pavoletti e Simeone in attacco.