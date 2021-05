Probabili formazioni Napoli-Cagliari: tornano Manolas e Fabian Ruiz, due dubbi in avanti! Ancora 3-5-2 per Semplici

Ultime notizie calcio Napoli - Allo stadio Diego Armando Maradona di Napoli domani alle ore 15.00 andrà di scena un testa a testa decisivo tra gli azzurri di Gennaro Gattuso, a causa di punti per la Champions League, ed il Cagliari, che invece chiede strada per continuare ad alimentare il sogno salvezza. Insomma, le motivazioni saranno alle stelle da una parte e dall'altra.

QUI NAPOLI - Straordinario momento di forma per il Napoli di Gennaro Gattuso, che nell'ultimo turno, approfittando dei passi falsi di Juventus e Milan, ha agguantato la zona Champions League ed ora vuole difenderla fino al termine della stagione. Per questo motivo il tecnico dei partenopei si affiderà a quella che di fatto è la formazione tipo. Non ci sarà Ospina e dunque tra i pali toccherà ancora a Meret, con Di Lorenzo, il ritorno di Manolas, Koulibaly e Hysaj, in vantaggio su Mario Rui, a difenderlo. La diga in mezzo al campo sarà composta da Fabian Ruiz, pienamente recuperato, e da Demme. Vivo il ballottaggio per il ruolo di terminale offensivo tra Osimhen e Mertens, con il belga che però sembra essere l'indiziato numero uno per fare da riferimento offensivo. Alle sue spalle spazio alla classe di Insigne, Zielinski e Lozano, con quest'ultimo che fino alla fine si contenderà una maglia con Politano.

QUI CAGLIARI - Situazione di classifica che resta critica per il Cagliari anche dopo le ultime tre vittorie di fila, con la squadra di Leonardo Semplici che arriverà allo stadio Diego Armando Maradona con il coltello tra i denti, come si suol dire. Sarà ancora 3-5-2 per loro, con Vicario che sarà preferito a Cragno, non ancora al top della condizione dopo il Covid. A cercare di arginare l'attacco azzurro ci saranno Rugani, Godin ed il giovane Carboni, coadiuvati sulle due corsie da Zappa e Lykogiannis. Sarà Duncan il vertice basso, spalleggiato in mezzo al campo dalla classe e dai muscoli di Nandez e di Nainggolan. Il riferimento al centro dell'attacco sarà l'ex di turno Leonardo Pavoletti, mentre a sorpresa restano in ballottaggio Simeone e Joao Pedro, non al meglio della condizione.

Probabili formazioni Napoli-Cagliari

Napoli (4-2-3-1): Meret; Di Lorenzo, Manolas, Koulibaly, Hysaj; Fabian Ruiz, Demme; Politano/Lozano, Zielinski, Insigne; Osimhen.

Cagliari (3-5-2): Vicario; Rugani, Godin, Carboni; Zappa; Nandez, Duncan, Nainggolan, Lykogiannis; Pavoletti, Joao Pedro.