DIRETTA - Napoli-Benevento, formazioni ufficiali: ruolo inedito per Mario Rui, lanciati Marfella e Zanoli

Napoli Benevento - Diretta Napoli Benevento amichevole. Gentili lettrici e lettori di Calcio Napoli 24, buonasera e benvenuti alla diretta testuale Napoli con il Benevento, match valido per l'amichevole in vista della ripresa del campionato di Serie A. Calendario Napoli, di seguito gli aggiornamenti per l'amichevole Napoli Benevento. Si gioca alle ore 21:00 allo stadio Maradona di Napoli.

20.10 - FORMAZIONE UFFICIALE BENEVENTO - Benevento: Paleari; Letizia, Vogliacco, Barba, Foulon; Calò, Acampora, Improta, Elia, Insigne, Moncini.

20.00 - FORMAZIONE UFFICIALE NAPOLI - Marfella, Malcuit, Manolas, Jesus, Zanoli, Fabian, Mario Rui, Politano, Ounas, Lozano, Petagna

19.40 - Siamo in attesa delle formazioni ufficiali dei due tecnici. Vedremo come Spalletti vorrà sfruttare questa amichevole anche in vista del match con la Juventus, anche in relazione degli uomini a disposizione. In attacco può contare su Petagna, Ounas, Politano e Lozano. Può essere l'occasione per testare la forma fisica di Juan Jesus.

