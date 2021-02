RILEGGI DIRETTA - Napoli-Atalanta Coppa Italia 0-0: fischio finale! Si decide tutto al ritorno

Napoli-Atalanta Coppa Italia - Diretta Napoli Atalanta Coppa Italia. Gentili lettori di CalcioNapoli24.it, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Atalanta Coppa Italia, match valido per la Semifinale di Coppa Italia. Di seguito gli aggiornamenti per il match valido per la Semifinale di Coppa Italia 2021. Si gioca alle ore 20:45 allo stadio Diego Armando Maradona. Napoli-Spezia si sfidano per un match importante per approdare ai quarti di finale della competizione.

DIRETTA Napoli-Atalanta

51' - Fischio finale!

48' - Duro fallo di Ilicic, l'arbitro non ammonisce il calciatore diffidato

45' - Concessi sei minuti di recupero

42' - Giallo per Koulibaly, interveno in ritardo su Ilicic

39' - Osimhen guadagna calcio d'angolo

37' - Cambia Gattuso, fuori Lozano e dentro Osimhen

35' - Cambia ancora Gasperini: Lammers prende il posto dell'ex Zapata

32' - Attacca ancora l'Atalanta, il Napoli non esce dalla metà campo

28' - Doppio cambio nell'Atalanta: Ilicic e Pasalic entrano al posto di Muriel e Pessina

24' - Cambia ancora Gattuso: fuori Insigne e dentro Zielinski

21' - Doppio cambio nel Napoli: fuori Politano e Demme, dentro Petagna ed Elmas

20' - Demme si accascia a terra, entra la barella! Il centrocampista costretto ad uscire

18' - Giallo per Romero per il fallo su Insigne, il calciatore era diffidato e salterà la gara di ritorno

17' - Demme torna in campo

16' - Napoli momentaneamente in 10, Demme esce dopo le cure mediche

14' - Colpo di testa di Zapata, parata di Ospina

10' - La partita sembra essere leggermente cambiata, ora è il Napoli a condurre il gioco

6' - Tiro di Lozano da fuori, conclusione centrare che Gollini para

5' - Si rialza Ospina e il gioco riprende

4' - Resta a terra Ospina che ha bisogno di cure mediche, botta al ginocchio dopo la parata su Muriel

3' - David Ospina ancora decisivo! Miracolo in uscita su Muriel

1' - Subito pressing ancora dell'Atalanta e Napoli costretto ad arretrare

21.50 - Inizia il secondo tempo

45' - Fine primo tempo!

43' - Ancora Napoli in sofferenza

39' - Cross di Muriel per Zapata, l'attaccante colombiano non aggancia il pallone

35' - Continua a crescere l'Atalanta, adesso il Napoli si difende nella propria metà campo

31' - Tiro di Lozano, conclusione deviata in angolo

29' - Toloi si divora il gol del vantaggio! Messo in porta da Pessina, il difensore calcia fuori

25' - Fallo di Romero su Lozano

22' - Ospina salva su Pessina! Poi sulla ribattuta arriva Freuler e Di Lorenzo si oppone

18' - Duro fallo di Freuler su Di Lorenzo, l'arbitro non ammonisce il calciatore dell'Atalanta

15' - Numero pazzesco di Insigne che supera nello stretto due avversari e tira a giro, la conclusione però finisce fuori

11' - Punizione forte e a giro di Muriel che per poco non sorprende Ospina che devia in angolo e cade in porta

9' - Grande lancio di Demme che serve Lozano, Djimsiti bravo in chiusura

7' - Tiro forte e angolato da fuori di Insigne, parata di Gollini che chiude in angolo

6' - Ospina per poco non regala palla a Pessina in area di rigore, Maksiomovic spazza

3' - Alto pressing dell'Atalanta che costringe al Napoli a lanciare lungo

1' - E' del Napoli il primo possesso della partita

20.47 - Iniziata!

20.43 - Squadre che entrano sul terreno di gioco

20.10 - Allenamento in campo per le squadre

19.50 - Insulti a Gasperini poco prima di salire sul bus in direzione stadio Maradona

19.45 - Formazioni ufficiali Napoli-Atalanta:

NAPOLI (3-4-3) : Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj, Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi.

: Ospina, Maksimovic, Manolas, Koulibaly, Di Lorenzo, Demme, Bakayoko, Hysaj, Politano, Lozano, Insigne. A disposizione: Meret, Contini, Ghoulam, Rrahmani, Mario Rui, Elmas, Lobotka, Zielinski, Osimhen, Petagna, Cioffi. ATALANTA (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Muriel, Zapata. A disposizione: Gelmi, Rossi, Lammers, Caldara, Malinovskyi, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Gyabuaa, Miranchuk, Ilicic, Pasalic.

