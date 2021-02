Napoli-Atalanta, le probabili formazioni: Elmas in odore di conferma, Politano-Petagna l'unico ballottaggio! Gasperini si affida ai titolarissimi e recupera Romero

Ultimissime calcio Napoli / Probabili formazioni Napoli-Atalanta - Domani sera, mercoledì 3 febbraio 2021, alle ore 20.45, andrà in scena allo stadio Diego Armando Maradona la gara d'andata delle semifinali di Coppa Italia. La squadra di Gennaro Gattuso, reduce dai successi con Spezia e Parma, ha riscattato le brutte sconfitte contro Juventus ed Hellas Verona. Dall'altra parte, la squadra di Gasperini vuole riscattare il brutto 1-3 casalingo contro la Lazio ed è alla ricerca di un buon risultato a Fuorigrotta, forte del ritorno fra le mura amiche al Gewiss Stadium.

Napoli-Atalanta, le probabili formazioni

Ma arriviamo alle probabili formazioni Napoli-Atalanta, per l'andata delle semifinali di Coppa Italia.

LE ASSENZE - Gennaro Gattuso dovrà fare a meno di Fabian Ruiz ancora assente per Covid-19, oltre a Dries Mertens che si sta curando in Belgio. mentre Gasperini recupera Romero con l'ultimo tampone negativo. Assenti, invece, oltre al nuovo acquisto Kovalenko, anche Palomino squalificato, Sportiello, Radunovic, Sutalo.

I CONVOCATI DELL'ATALANTA: Gollini, Rossi, Gelmi, Toloi, Mæhle, Gosens, Caldara, Romero, Djimsiti, Hateboer, Ruggeri, Ghislandi, Scalvini, Freuler, De Roon, Malinovskyi, Pessina, Miranchuk, Pasalic, Gyabuaa, Lammers, Muriel, Ilicic, Zapata.

Gasperini e Gattuso verso Napoli-Atalanta

QUI NAPOLI - Può tornare fra i pali e avere una chance Alex Meret, in difesa Hysaj può strappare una maglia a Di Lorenzo con Koulibaly-Manolas coppia centrale. Bakayoko scalpita ma merita la conferma EljifElmas dopo le ottime prestazioni da titolare. Demme e Zielinski completeranno la mediana. Davanti, Insigne e Lozano (a destra o falso nueve) sicuri di un posto: Petagna e Politano si contendono una maglia, è questo il ballottaggio ancora vivo nella mente del tecnico azzurro.

QUI ATALANTA - Gasperini non farà molto turnover al Maradona, con l'obiettivo di avvicinarsi alla finale con l'andata fuori casa. Giocherà con Gollini in porta, Toloi, Romero e Djimsiti in difesa. Torna Gosens dopo la squalifica in campionato, dall'altro lato giocherà Maehle perché Hateboer non è ancora al meglio. Freuler e De Roon agiranno davanti la difesa, con Pessina alle spalle di Ilicic e Zapata. Luis Muriel pronto a dare il suo contributo a gara in corso, ma è vivo il ballottaggio col colombiano.

• SSC Napoli (4-3-3): Meret; Hysaj, Manolas, Koulibaly, Rui; Elmas, Demme, Zielinski; Politano/Petagna, Lozano, Insigne.

• Atalanta (3-4-1-2): Gollini; Toloi, Romero, Djimsiti; Maehle, De Roon, Freuler, Gosens; Pessina; Ilicic, Zapata.

