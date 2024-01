Mazzarri in conferenza: "Questa è una squadra con la S maiuscola, sono contento dei ragazzi. Ngonge aumenterà il minutaggio se migliorerà"

Notizie Calcio Napoli - Conferenza stampa Mazzarri dopo Lazio Napoli. Al fischio finale della partita di campionato arrivano le parole del tecnico del Napoli in diretta gratis con la conferenza stampa.

Lazio Napoli: Conferenza stampa Mazzarri

Dopo la partita Lazio Napoli interviene in conferenza stampa Walter Mazzarri:

"Sono contento perché ho visto la squadra con la S maiuscola, abbiamo subito provato a recuperare palla e avuto un possesso palla superiore ad una squadra come la Lazio di Sarri che fa su quello il gioco principale. Sono contento della squadra e dei ragazzi come Demme che non giocava da tantissimo e ha giocato con grande spirito di squadra e sacrificio. Ho visto tante cose buone, ma si poteva fare qualche palla gol in più.

In questo momento non ci sono giocatori importanti che hanno l'attacco alla profondità. A prescindere di questo aspetto non dimentichiamoci che la Lazio è arrivata seconda, eravamo in uno stadio particolare con una squadra particolare. Ora si vede la squadra in campo con la S maiuscola che non sbaglia come prima.

Sappiamo la storia del Napoli prima di me, sono successe tante cose in questi mesi e non voglio entrare nel merito di tutte queste cose.

Ngonge è arrivato in settimana da una squadra che nonlotta per il vertice. E' un giocatore che arriva in un ambiente nuovo e non volevo metterlo prima per non farlo essere un punto interrogativo. Ci servirà nel futuro e avrà un impiego superiore se migliorerà".