Udinese, Gotti in conferenza: "I due gol hanno indirizzato la partita! Il Napoli è in una forma elevatissima, non hanno mai mollato"

Conferenza stampa di Luca Gotti al termina Udinese-Napoli. Il match Udinese-Napoli si conclude e chiude anche la quarta giornata del nuovo campionato di Serie A. Al termine della partita ha parlato dalla Dacia Arena in conferenza stampa Luca Gotti.

Luca Gotti parla al termine di Udinese-Napoli in conferenza. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24 in conferenza stampa:

"I fatti e le sensazioni in campo dicono che i due gol del primo tempo hanno indirizzato la partita. Nel secondo tempo non siamo stati capaci di cambiare la partita. Il Napoli è una squadra che in questo momento è in uno stato di forma psico-fisica elevato. Non ha mollato la presa per 90 minuti e ha espresso un gioco di un livello elevatissimo per tutta la partita. Saranno le prossime 34 partite a dire quale sarà il percorso dell'Udinese. Partite come quelle di questa sera insegnano lo stesso qualcosa. Tanti giovani hanno avuto modo di apprendere da oggi

Non puoi pensare di giocare questo tipo di partite in area tua, ma loro muovevano la palla molto velocemente e per una parte di primo tempo abbiamo tenuto. Loro però hanno avuto pazienza e capacità tecnica fino al gol".