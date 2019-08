Dove vedere Napoli-Barcellona in streaming e Tv! Inizio ore 01:30 italiane

Dove vedere Napoli-Barcellona? La squadra di Ancelotti è arrivata a Miami per la doppia amichevole che si terrà neli USA contro il Barcellona. La prima tournée americana per il calcio Napoli di Aurelio De Laurentiis e si giocherà in una doppia sfida spettacolare con i campioni spagnoli del Barca. La gara sarà visibile in esclusiva sui canali di Sky Sport in Pay Per View. Dopo Liverpool e Marsiglia, il Napoli calcio cerca la terza vittoria consecutiva.

7 agosto: Napoli-Barcellona a Miami alle 19:00 ora locale (8 agosto ore 01:30 italiane) - (Sky Sport Pay Per View)

Napoli-Barcellona

Dove vedere Napoli Barcellona in Tv

Napoli-Barcellona Sky - La gara tra Napoli e Barcellona sarà visibile in esclusiva su Sky Sport, sul canale Sky Calcio 1. Previsto un ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio. L'amichevole Napoli-Barcellona in esclusiva su Sky Sport in Pay Per View al costo di 10 euro.

Napoli Barcellona streaming, dove vederla

Dove guardare in streaming Napoli-Barcellona? L'amichevole non sarà visibile su Sky Go, Now Tv e sul digitale terrestre perché non sono disponibili contenuti PPV - Primafila. La gara sarà visibile solo da un decoder Sky con l'acquisto della partita.

