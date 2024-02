DIRETTA VIDEO - Sassuolo-Napoli, le formazioni ufficiali: panchina per Zielinski, tridente titolare

In diretta video su CalcioNapoli24 Sassuolo-Napoli di Serie A. Aggiornamenti della partita di campionato con il recupero della 21esima giornata, segui live le ultime notizie della prossima partita.

DIRETTA VIDEO Sassuolo-Napoli

Notizie calcio Napoli - Sassuolo-Napoli Tv - La partita di campionato della 21esima giornata del calendario di Serie A.

Sassuolo-Napoli DIRETTA TESTUALE

Sassuolo-Napoli Tv - Sassuolo-Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il recupero della 21a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che sarà ospitata dal Sassuolo di Bigica appena arrivato dalla Primavera del Sassuolo dopo l'esonero di Dionisi. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24

17.40 - Continua a piovere al Mapei Stadium, le squadre stanno completando la fase di riscaldamento.

17.30 - Dubbi sul modulo del Sassuolo, molto dipenderà dalla posizione in campo di Bajrami.

17.20 - Calzona manda in campo Mario Rui al posto di Olivera, Ostigard per J.Jesus e Traorè al posto di Zielinski.

17.10 - Domenico Berardi di rientro da un infortunio si accomoda in panchina.

17.00 - Le panchine sono così composte:

in panchina per il Napoli: Contini, Gollini, Natan, Mathias Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori

Contini, Gollini, Natan, Mathias Olivera, Simeone, Zielinski, Lindstrom, Mazzocchi, Dendoncker, Raspadori in panchina per il Sassuolo: Pegolo, Cragno, Missori, Erlic, Mulattieri, Berardi, Obiang, Ceide, Kumbulla, Volpato, Lipani, Kumi, Defrel

16.50 - LE FORMAZIONI UFFICIALI

Sassuolo 4-3-1-2: Consigli; Pedersen, Tressoldi, Ferrari, Doig; Henrique, Racic, Thorstvedt; Bajrami; Laurientè, Pinamonti

Napoli 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Ostigard, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia

16.30 - Piove copiosamente al Mapei Stadium. Il terreno di gioco potrebbe risultare pesante.

16.15 - Il Napoli scenderà in campo con la maglia bianca.

16.00 - Ecco le Probabili formazioni di Sassuolo-Napoli

Probabile formazione Sassuolo (4-2-3-1) : Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica

: Consigli; Pedersen, Kumbulla, Ferrari, Doig; Thorstvedt, Matheus Henrique; Volpato, Bajrami, Laurienté; Pinamonti. All. Bigica Probabile formazione SSC Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Rrahmani, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano/Raspadori, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona

28/02/2024 mercoledì ore 18:00 Sassuolo-Napoli

Sassuolo Napoli dove vederla Tv e streaming?

Prossima partita Napoli: calendario Serie A e Champions League

Prossimo turno Serie A: calendario

Sassuolo Napoli 2023/24: in diretta su Calcio Napoli 24

Sassuolo-Napoli Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24. Partita visibile in DIRETTA VIDEO su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e il canale Youtube CalcioNapoli24 con la live reaction di Ciro Novellino.

Inoltre, su Calcio Napoli 24 TV, canale 79 del Digitale Terrestre Campania, tutti gli aggiornamenti sull'unico canale televisivo dedicato al calcio Napoli.