DIRETTA VIDEO - Inter-Napoli, pre-partita LIVE con i tifosi napoletani a San Siro

Inter-Napoli Tv - Inter-Napoli Serie A, diretta gratis su CalcioNapoli24.it. Il posticipo della 29a giornata da calendario di Serie A per la squadra di Calzona che sarà ospistata dall'Inter di Inzaghi per un'altra partita decisiva per la classifica Serie A.

Notizie calcio Napoli - Inter-Napoli Tv - La partita di campionato della 29esima giornata del calendario di Serie A.

Inter-Napoli DIRETTA TESTUALE

19.10 Il Napoli giocherà stasera con la seconda maglia bianca.

19.00 Secondo Sky Sport, i tifosi interisti starebbero preparando un'accoglienza particolare per i nerazzurri in arrivo a San Siro: leggi qui.

Il Napoli ha tre giocatori diffidati stasera: Mazzocchi, Ngonge e Rrahmani rischiano la squalifica in caso di cartellino giallo e salterebbero Napoli-Atalanta.

18.50 - Gli ultimi dubbi per Inzaghi riguardano la difesa.

18.45 - Le probabili formazioni di Inter-Napoli:

INTER 3-5-2: Sommer, Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella Calhanoglu, Mkhitaryan, Dimarco; Thuram, Lautaro.

NAPOLI 4-3-3: Meret; Di Lorenzo, J.Jesus, Rrahmani, Olivera; Anguissa, Lobotka, Traorè; Politano Raspadori, Kvaratskhelia.

17/03/2024 domenica ore 20:45 Inter-Napoli

Inter-Napoli Serie A in diretta su CN24. Per tutto ciò che riguarda il pre-partita, la partita, gli highlights e le interviste ai protagonisti, potrete seguire l'evento su Calcio Napoli 24.

