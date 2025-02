Napoli-Udinese, Sky anticipa le formazioni: si è deciso su Buongiorno, spazio ad Okafor nella ripresa

Napoli-Udinese è la prossima partita del campionato di calcio di Serie A, 24esima giornata in programma per domenica 9 febbraio allo stadio Diego Armando Maradona, ore 20:45. Oggi Sky Sport anticipa le formazioni della gara, con le scelte dei due allenatori Antonio Conte e Kosta Runjaic.

Probabili formazioni Napoli Udinese

Nel Napoli ancora titolare Juan Jesus con Buongiorno che resta in panchina. A gara in corso potrebbe trovare spazio anche Okafor, che è a disposizione e convocabile per la gara. Nell'Udinese potrebbe essere Modesto a sostituire Ehizibue.

Ecco dunque le probabili formazioni di Napoli Udinese