DIRETTA VIDEO - Napoli-Anaune: amichevole su CN24, diramate le formazioni ufficiali. Mario Rui il primo capitano post-scudetto! Carciato sold-out

Napoli Anaune Tv è la prima amichevole della stagione 2023/24 del ritiro del Napoli a Dimaro per la preparazione alla nuova stagione con in panchina Rudi Garcia. Dall'altra parte la squadra locale dell'Anaune Val di Non che affronterà anche quest'anno gli azzurri. La partita Napoli Anaune 2023, diretta gratis su CalcioNapoli24.it.

Napoli Anaune Val di Non | DIRETTA VIDEO

Ecco la diretta video: se non visualizzi il video con la live di Napoli Anaune Val di Non, clicca qui per guardarla su Youtube.

Diretta Napoli Anaune 2023: cronaca testuale

17.19 - Anaune Val di Non in campo per il riscaldamento.

17.18 - Ad arbitrare il match sarà il signor Andrea Terribile di Bassano del Grappa, coadiuvato dagli assistenti Leo Posteraro e Paul Ndoja.

17.17 - Non disputeranno l'amichevole Meret, Gollini, Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Zedadka, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia.

17.15 - Mario Rui sarà il primo capitano del Napoli campione d'Italia

17.11 - Le formazioni ufficiali:

NAPOLI (4-3-3) - Contini; Zanoli, Folorunsho, Juan Jesus, Mario Rui; Spavone, Demme, Vergara; Politano, Ambrosino, Zerbin. A disposizione : Turi, Idasiak, Olivera, Saco, Marchisano, Cioffi, D'Avino, Obaretin, Marranzino, Russo, Iaccarino, D'Agostino



17.04 - Meno di un'ora al fischio d'inizio della prima partita del Napoli targato Rudi Garcia.

16.55 - Dall’Anaune all’Anaune, un anno dopo il Napoli riparte dallo stesso avversario, una squadra locale che rappresenta una tradizione come “battesimo” delle annate dei partenopei. Il 14 luglio 2022 finì 10-0, con la doppietta di Kvaratskhelia che fu la prima luce nelle tenebre di un’estate dalle mille polemiche, conclusa poi con una stagione trionfale.

16.43 - In attesa delle formazioni, sul terreno di gioco di Carciato si sono allenati alcuni dei nazionali arrivati nei giorni scorsi: da una parte al lavoro Meret e Gollini con Lopez, preparatore dei portieri, dall'altra gli azzurri arrivati dopo in ritiro e qualche altro azzurro. Lozano, Zielinski, Ostigard, Simeone, Osimhen, Zedadka, Raspadori, Lobotka, Rrahmani, Di Lorenzo e Kvaratskhelia hanno svolto esercitazione con triangolazioni e soluzioni offensive provate.

Napoli Anaune amichevole è il primo test nel ritiro di Dimaro per la prima uscita del 2023 con il Napoli Campione d'Italia che affronterà la squadra locale come di consueto per mettere minuti nelle gambe e dare divertimento ai tanti tifosi presenti in ritiro. La partita sarà visibile anche in diretta con la live reaction su CalcioNapoli24 TV (canale 79 digitale terrestre Napoli/Caserta) e sul nostro canale Youtube CalcioNapoli24.

Contro l'Anaune Val Di Non, spazio ai giovani per Rudi Garcia contro la squadra del campionato regionale di Eccellenza in Trentino. Nessun dubbio sulla formazione: 4-3-3, è da qui che si riparte. E nell’Anaune Val Di Non c’è anche Gionta, il portiere classe '97 che qualche anno fa ha difeso i pali della Primavera del Napoli.

Napoli-Anaune: le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni che vi proponiamo alla vigilia della gara:

SSC Napoli (4-3-3): Contini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui/Olivera; Coli Saco, Demme, Vergara; Politano, Ambrosino, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia

