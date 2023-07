Napoli-Anaune, le probabili formazioni: il primo undici di Rudi Garcia

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - È tempo di probabili formazioni per Napoli-Anaune Val Di Non, con la prima vera e propria formazione del nuovo allenatore dei partenopei, Rudi Garcia. La gara è prevista alle ore 18 di domani, giovedì 20 luglio. E sarà in onda su Sky Sport Calcio, ma non in pay-per-view. Con già oltre 1200 biglietti venduti alla Ski.it Arena di Carciato.

Probabili formazioni Napoli-Anaune Val Di Non

Ma quali saranno le scelte di formazione di Rudi Garcia per Napoli-Anaune Val Di Non? Partiamo col dire che il tecnico degli azzurri non schiererà i nazionali, arrivati soltanto da circa 48 ore rispetto al match e con pochi allenamenti nelle gambe. E allora spazio ai calciatori rientranti dai prestiti, dai Primavera e dai campioni d'Italia che sono partiti con la squadra verso Dimaro nel fine settimana scorso.

Dall’Anaune all’Anaune, un anno dopo il Napoli riparte dallo stesso avversario, una squadra locale che rappresenta una tradizione come “battesimo” delle annate dei partenopei. Il 14 luglio 2022 finì 10-0, con la doppietta di Kvaratskhelia che fu la prima luce nelle tenebre di un’estate dalle mille polemiche, conclusa poi con una stagione trionfale.

Contro l'Anaune Val Di Non, spazio ai giovani per Rudi Garcia contro la squadra del campionato regionale di Eccellenza in Trentino. Nessun dubbio sulla formazione: 4-3-3, è da qui che si riparte. E nell’Anaune Val Di Non c’è anche Gionta, il portiere classe '97 che qualche anno fa ha difeso i pali della Primavera del Napoli.

Napoli-Anaune: le probabili formazioni

Di seguito le probabili formazioni che vi proponiamo alla vigilia della gara:

SSC Napoli (4-3-3): Contini; Zanoli, D’Avino, Juan Jesus, Mario Rui/Olivera; Coli Saco, Demme, Vergara; Politano, Ambrosino, Zerbin. Allenatore: Rudi Garcia

