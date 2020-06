Repubblica - Coppa Italia, si attende il via libera di Spadafora per Napoli-Inter il 13 giugno

Notizie calcio Napoli - Il nuovo calendario della Serie A somiglia a quello di un Mondiale, con le dirette tv distribuite tra Sky e Dazn, anticipi e posticipi spalmati il più possibile e con due fasce orarie prevalenti (19.30 e 21.45, solo 8 per ora le gare alle 17.15). Ne parla Repubblica:

"Parrebbero ridotti i margini per il progetto del ministro dello sport Spadafora sulla diretta gol in chiaro, ma l’ultima parola spetta a Governo e Lega. In chiaro, sulla Rai, si vedrà il ritorno effettivo in campo: il 12 e il 13 giugno le semifinali di ritorno della Coppa Italia Juventus-Milan e Napoli-Inter (si attendono il via libera di Spadafora alle date anticipate e la conferma della scansione delle 2 partite), il 17 giugno la finale a Roma"