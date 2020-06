Napoli-Inter, le ultime di formazione: Mertens, Fabian e Allan non al top, c'è un dubbio nel tridente offensivo [GRAFICO]

Ultime Serie A - I dubbi di Gattuso in vista del grande ritorno di Coppa Italia. Dubbi legati soprattutto alle condizioni fisiche dei suoi, come racconta il Corriere dello Sport:

"Mertens, Fabian e Allan non sono al meglio. L’idea è che il trio dovrebbe recuperare per sabato, nel caso in cui Gattuso non dovesse ritenere in grado di partire dal primo minutom toccherebbe a Milik e insieme con Demme e Zielinski, a uno tra Lobotka ed Elmas. Nel tridente un altro testa a testa tra Politano e Callejon, Insigne è l'unico certo di giocare dal primo minuto. In porta ci sarà Ospina, in difesa il poker composto da Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic e Mario Rui"