La Coppa Italia complica la Serie A? In un caso il Napoli potrebbe disputare i preliminari di Europa League

Notizie Calcio Napoli - Il Comitato Esecutivo UEFA si è riunito ieri in videoconferenza e ha approvato le linee guida sui principi di ammissibilità alle competizioni UEFA per club del 2020/21. Le linee guida riflettono il principio che l'ammissione alle competizioni UEFA per club si basi sempre sul merito sportivo.

Se una competizione nazionale viene prematuramente interrotta per motivi legittimi in conformità con le condizioni di cui sopra, la UEFA richiederebbe alla Federazione Nazionale interessata di scegliere le squadre per le competizioni UEFA per club 2020/21 in base al merito sportivo nelle competizioni nazionali 2019/20. La UEFA si riserva il diritto di rifiutare o valutare l'ammissione di qualsiasi club proposto da una federazione nazionale da una competizione nazionale anticipatamente interrotta, in particolare laddove:

le competizioni nazionali non siano state terminate prematuramente in base ai motivi indicati nelle presenti linee guida UEFA o sulla base di altri motivi legittimi di salute pubblica;

i club non sono siano scelti secondo una procedura obiettiva, trasparente e non discriminatoria, e i club selezionati non possano essere considerati qualificati per merito sportivo;

esista una percezione pubblica di ingiustizia nella qualificazione del club.

La Gazzetta dello Sport analizza la possibilità che la Serie A non si concluda: