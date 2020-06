Gazzetta - Oh, mamma, come fa a battere il corazon in questo stadio vuoto? Ospina protagonista di una notte leggendaria

Notizie calcio Napoli - Oh, mamma, mamma, mamma, come fa a battere il corazon in questo stadio vuoto? Se lo chiede la Gazzetta dello Sport, che apre così la sua analisi di Napoli-Inter:

"Si può, basta che sia grande il cuore della squadra. Il Napoli va sotto, rischia di naufragare, torna a galla con un gol di Mertens, viene salvato da un leggendario Ospina, stringe i denti e difende l’1-1 che lo porta a Roma a contendere la Coppa Italia all’amico Sarri. Per Gattuso l’occasione per vincere il primo trofeo da mister. Contro la Juve mancherà Ospina, protagonista di una notte leggendaria: colpevole sul gol e miracoloso in almeno quattro occasioni"