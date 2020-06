Formazioni ufficiali Napoli-Inter Coppa Italia: le scelte di Gattuso e Conte, mini-tridente per gli azzurri!

Formazioni Ufficiali Napoli-Inter Coppa Italia. Il match con le formazioni Napoli Inter di Coppa Italia che si giocherà alle ore 21:00, valido per il ritorno di Coppa Italia allo stadio San Paolo. All'andata è finita 0-1 a favore degli azzurri di Gattuso allo stadio San Siro, ora ci si gioca tutto negli ultimi 90 minuti per staccare il pass per la finale di mercoledì 17 all'Olimpico di Roma. Diversi calciatori chiave out nel match di questa sera, partita visibile sui canali Rai. Napoli Inter formazioni, le formazioni ufficiali su CalcioNapoli24. Formazione ufficiale e probabile con le news del match di sera.

Coppa Italia

Dove vedere Napoli-Inter

Formazioni ufficiali Napoli Inter

NAPOLI - Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne.

A disposizione : Karnezis, Meret, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Allan, Fabian, Lozano, Milik, Llorente, Younes, Callejon

Ospina, Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Hysaj, Elmas, Demme, Zielinski, Politano, Mertens, Insigne. : Karnezis, Meret, Mario Rui, Ghoulam, Luperto, Allan, Fabian, Lozano, Milik, Llorente, Younes, Callejon INTER - Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro.

A disposizione: Padelli, Berni, Gagliardini, Sanchez, Moses, Sensi, Ranocchia, Asamoah, Borja Valero, Esposito, Pirola, Biraghi.

Premi F5 per aggiornare la pagina

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Allan, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne.

INTER (3-4-1-2): Handanovic; Skriniar, De Vrij, Bastoni; Candreva, Barella, Brozovic, Young; Eriksen; Lukaku, Lautaro Martinez.

Napoli - Elmas, Di Lorenzo e Mertens

Date Semifinali Coppa Italia

ANDATA

Inter-Napoli 0-1

Milan-Juventus 1-1

RITORNO

Juventus-Milan 0-0

Napoli-Inter sabato 13 giugno 2020 ore 21