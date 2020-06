"Entra nella storia, cosa si è persa l'Inter!". Mertens da leggenda, i quotidiani lo premiano nelle pagelle

Ultime notizie Napoli - Dries Mertens, attaccante del Napoli, contro l’Inter ha raggiunto il primo posto solitario della classifica dei marcatori di tutti i tempi del club azzurro. Di seguito pagelle e giudizi dei quotidiani.

Gazzetta dello Sport 6,5

“Non più anti-Brozovic come a San Siro, libero di essere Mertens, negli spazi e contro i lungaggini della difesa interista. Preveggente sul gol: sa come andrà a finire l’azione e si fa trovare dove serve: sembra facile, non lo è”

Corriere dello Sport 7

“Decisivo all’andata come primo difensore (era stato la mossa tattica di Gattuso che aveva incaricato il belga di controllare Brozovic, rovinando la serata al regista dell’Inter e al suo allenatore), decisivo al ritorno come primo attaccante. Fallisce due occasioni (sulla prima scivola clamorosamente, sulla seconda la mira è sbagliata) prima di raccogliere l’assist di Insigne e trasformarlo nel gol del pareggio”

Tuttosport 7

“Ci prova un paio di volte senza fortuna prima di trovare il gol numero 122 con il Napoli scartando il cioccolatino che gli porge Insigne”

Il Mattino 7

“Tocca pochissimi palloni nei primi minuti, con la compressione del giro-palla. Si abbassa alla ricerca di qualche pallone giocabile. Entra nella storia con il gol numero 122, sfruttando l'assist di Insigne. Poi diventa punto di riferimento, attacca gli spazi, va verso i compagni. Poi col fiatone”

Repubblica 7

“Miglior marcatore di sempre, in solitaria, del Napoli. Cosa si è persa l’Inter”

Corriere della Sera 7,5

“Quando è servito non sbaglia mai. Taglia un traguardo storico: 122 gol nel Napoli, record”