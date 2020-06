Doveri arbitra Napoli-Juventus, è la prima volta! Con gli azzurri quasi 30 designazioni, il bilancio

Ultime Serie A - È Daniele Doveri l’arbitro designato per la finale di Coppa Italia, Napoli-Juventus. Sarà coadiuvato dagli assistenti Paganesi e Alassio. Quarto uomo Calvarese; al Var Irrati, Schenone Avar. Per Doveri come racconta il Corriere dello Sport, si tratta della prima designazione per una finale di Coppa Italia e in carriera non ha mai diretto prima un confronto tra Napoli e Juventus.

Tre i precedenti dell'arbitro con gli azzurri in Coppa Italia:

Napoli-Cesena 2-1, 12 febbraio 2012 (ottavi) Napoli-Bologna 1-2, 19 dicembre 2012 (ottavi) Napoli-Fiorentina 1-0, 24 gennaio 2017 (quarti)

Questi tutti i precedenti con Doveri in Serie A.