CorSport su Politano: Gattuso lo sta provando nel tridente, eliminare il suo ex club gli darebbe una soddisfazione doppia

Notizie calcio Napoli - Politano si scalda, è tempo di rivincite. L’attaccante vuole convincere Gattuso, superare Callejon e sfidare ancora Conte con il suo Napoli. Ne parla l’edizione odierna del Corriere dello Sport:

“La passerella in programma sabato al San Paolo per Politano non può ancora essere una partita come le altre: la soddisfazione di eliminare il club che ha ritenuto di non puntare più su di lui sarebbe doppia. Facciamo anche tripla, se alla fine vincerà il ballottaggio con Callejon e Gattuso lo lancerà dal primo minuto. Per il momento lo sta provando nel tridente, di frequente, e tra l’altro il bollettino di casa azzurri lo annuncia anche in buona forma”