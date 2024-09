Coppa Italia dove vedere Pisa-Cesena in Tv e streaming: canale e probabili formazioni

Coppa Italia dove vedere Pisa-Cesena in Tv e in streaming: sono andati in scena i primi match per i 16esimi della competizione nazionale ma le gare continueranno ancora anche nella giornata di mercoledì 25 settembre. In particolare si aprirà con questo match di Serie B con due squadre che proveranno a strappare un pass per le accedere al tabellone principale: da una parte i toscani attualmente capolista in cadetteria con 14 punti in 6 partite; dall'altra gli emiliani attualmente al centro classifica a quota 8. Dunque la domanda di molti è la seguente: dove vedere Pisa-Cesena in Tv e streaming?

Coppa Italia dove vedere Pisa-Cesena in Tv e streaming

In particolare dove vedere Pisa-Cesena in Tv? Le prime gare di Coppa Italia sono state trasmesse sui palinsesti Mediaset e sarà lo stesso anche per le prossime e questa sfida nel dettaglio. L'appuntamento è mercoledì alle 16.00 su Canale 20.

Dove vedere Pisa-Cesena in streaming

Invece dove vedere Pisa-Cesena in streaming regolarmente? Per chi non avesse modo di vedere la gara tramite digitale terrestre, può usufruire di Mediaset Infinity per vedere la partita dai dispositibi abilitati. Il tutto sarà gratuitamente, anche on line, senza costi aggiuntivi.

Probabili formazioni Pisa-Cesena