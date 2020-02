Zielinski a Sky: "Potevamo vincere, non è ancora finita! A Barcellona per fare risultato, abbiamo tante carte da giocarci"

Ultimissime calcio Napoli - Piotr Zielinski, centrocampista del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport dopo Napoli-Barcellona 1-1. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Si poteva vincere e far di più. Abbiamo fatto una buonissima partita. A Barcellona possiamo giocarcela, dobbiamo fare la nostra partita e vediamo come andrà. Non abbiamo mai fatto tirare in porta il Barcellona, peccato per il gol subito. Sono campioni, non puoi lasciare nulla. Non è ancora finita. Dovremmo rischiare qualcosa in più. Abbiamo creato situazioni importanti già questa sera. Abbiamo una rosa grande e possiamo fare bene".