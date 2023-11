Verso Real Madrid-Napoli, infortunio per Modric: Ancelotti lo conferma in conferenza stampa

Eurorivali SSC Napoli in Champions League - Vittoria per Ancelotti in Cadice-Real Madrid: la squadra spagnola che mercoledì al Bernabeu affronterà il Napoli ha battuto il Cadiz per 3-0 in trasferta. E l'ha fatto grazie ai colpi di Rodrygo e Bellingham, al rientro dagli infortuni. Ma a fermarsi per un problema fisico questa sera (uscito al 70', al suo posto dentro Ceballos) è stato Luka Modric. Che si aggiunge quindi alle assenze di Camavinga e Tchouameni a centrocampo.

Verso Real Madrid-Napoli: infortunio per Modric

Al termine del match Carlo Ancelotti, tecnico del Real Madrid, ha parlato delle condizioni di Modric e del rientro di Rodrygo in conferenza stampa:

"Modric ha un sovraccarico all'ischio, penso sia proprio questo. Ha giocato molto bene, in una posizione che non è la sua a livello difensivo. Sì, Rodrygo è tornato. Ha fatto la differenza oggi. Dopo la partita sembra semplice, ma bisogna riportare la partita sulla giusta strada e noi l'abbiamo fatta bene dall'inizio alla fine".