Tuttosport analizza Barcellona-Napoli: "Serviranno tre ingredienti per l'impresa, possibile strategia da parte di Gattuso"

Napoli - Poco prima di scendere in campo si vedrà se Lorenzo Insigne potrà stringere i denti e giocare oppure se dare forfait. L'edizione odierna di Tuttosport riporta le possibili alternative al capitano azzurro:

"Gattuso ha predisposto soluzioni alternative: quella maggiormente ipotizzabile vedrebbe Elmas come sostituto, riesce a coprire la corsia in modo maggiore rispetto a Lozano e Politano, gli altri due che partecipano al ballottaggio. Probabilmente per Gattuso il loro impiego è preferibile a gara in corso: con i 5 cambi (ed un 6° nei supplementari) si potrà pensare ad una strategia tendente ad immaginare una gara a scacchi contro i blaugrana. Serviranno tre ingredienti per l’impresa: una giornata storta dei catalani, una grande partita del Napoli ed una dose abbondante di fortuna"