Sorteggio Ottavi Champions, regolamento e date! Napoli agli ottavi, la divisione tra prime e seconde classificate

Sorteggio ottavi Champions- Si chiudono i giorni di Champions League, via agli Ottavi champions, si ripartirà a febbraio. Classifica, squadre qualificate e teste d serie in vista dei sorteggi ottavi di finale champions league che si terranno la prossima settimana a Nyon. Su CalcioNapoli24 potrai seguire tutti gli aggiornamenti e la diretta del sorteggio che sarà trasmessa dalle ore 12:00 di lunedì 16 dicembre.

Sorteggio ottavi Champions

Sorteggi ottavi di finale champions league - Si conclude la fase a gironi Champions League tra martedì 10 e mercoledì 11 dicembre. Dopo tutte le gare giocate, si avrà il quadro completo della situazione con le 16 squadre qualificate per la fase ad eliminazione diretta. Quando ci saranno i sorteggi degli ottavi di champions? Il sorteggio degli ottavi di finale di Champions League si svolgerà come già annunciato prima lunedì 16 dicembre 2019 in Svizzera nella sede UEFA di Nyon, l'inizio della cerimonia è prevista intorno alle ore 12.00.

Ottavi Champions

Ottavi Champions, le squadre qualificate

Ottavi Champions League - Sono 16 le squadre qualificate della fase a gironi. Andiamo a vedere quali sono le due divisioni tra squadre ‘teste di serie’ e ‘non teste di serie’ in base alla classifica Champions da loro conquistata nei gironi.

ottavi champions league 2020 - Queste le squadre qualificate per gli ottavi Champions:

TESTE DI SERIE

Barcellona (SPA)

Bayern Monaco (GER)

JUVENTUS (ITA)

Manchester City (ING)

PSG (FRA)

Liverpool (ING)

NON TESTE DI SERIE

Real Madrid (SPA)

Tottenham (ING)

Napoli (ITA)

Regolamento sorteggio ottavi Champions

Le squadre teste di serie giocheranno la partita di ritorno in casa;

Nessuna squadra può affrontarne una già incontrata nella fase gironi o proveniente dalla stessa Federazione;

Sono possibili eventuali altre restrizioni, che saranno eventualmente rese note prima dell’estrazione degli abbinamenti.

Calendario Champions, le date

Prossimo turno Champions - Il 16 dicembre 2019 ci sarà a Nyon il sorteggio ottavi di finale. Il cammino in Champions riprenderà con le squadre che affronteranno gli ottavi tra il 18 e 19 febbraio o 25 e 26 febbraio per l'andata.

16 dicembre 2019 sorteggi ottavi di finale, Nyon

18, 19, 25, 26 febbraio 2020, ottavi di finale d'andata

10, 11, 17 e 18 marzo 2020, ottavi di finale ritorno

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone A:

PSG 13 punti; Real Madrid 8 punti; Club Brugge 3 punti; Galatasaray 2 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone B:

Bayern Monaco 15 punti; Tottenham 10 punti; Stella Rossa 3 punti; Olympiacos 1 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone C:

Manchester City 11 punti; Shakhtar 6 punti; Dinamo Zagabria 5 punti; Atalanta 4 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone D:

Juventus 13punti; Atletico Madrid 7 punti; Bayer Leverkusen 6 punti; Lokomotiv Mosca 3 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone E del Napoli:

Liverpool 13 punti; Napoli 12 punti; Salisburgo 7 punti; Genk 1 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone F:

Barcellona 11 punti; Borussia Dortmund 7 punti; Inter 7 punti; Slavia Praga 2 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone G:

Lipsia 10 punti; Lione 7 punti; Zenit 7 punti; Benfica 4 punti;

Questa è la Champions League 2019/2020. Questa la classifica Champions League 2020 del Girone H: