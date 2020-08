Sky - Nuovi controlli per Insigne nel pomeriggio, il problema principale è quello muscolare. Discreto ottimismo per il recupero

Napoli - Oggi è una giornata importante per Lorenzo Insigne, che oggi ha svolto terapie e parte del lavoro in gruppo. Nel pomeriggio ci saranno altri controlli e si avrà un quadro più chiaro circa l'infiammazione all'adduttore. L'edema osseo sarà assorbito, magari anche tramite infiltrazioni che verranno fatte prima del match, ma c'è da capire la situazione legata al problema muscolare, sempre quello che dà più fastidio. In casa Napoli c'è un discreto ottimismo, ma per capire al meglio la situazione bisogna aspettare ancora qualche ora. A riportarlo è Sky Sport.