Sei italiane in Champions League? SKY conferma: è possibile ad una condizione, ecco quale

Ultime notizie Champions League - Con le semifinali conquistate da Atalanta e Fiorentina in Europa e Conference League, diventa aritmetica la certezza dell'Italia di avere una squadra in più nella prossima Champions, garantita dalle prime due posizioni nel ranking UEFA per nazioni. E c'è anche l'ipotesi di portarne addirittura 6, di squadre nella prossima nuova Super Champions League.

Al momento solo l'Inter ha la certezza aritmetica della qualificazione in Champions League. Al momento sono cinque le squadre in Champions League, le prime cinque classificate ad oggi sono:

A raccontare il caso sesto posto è Sky Sport:

"Sesta italiana in Champions League? Potrebbe accadere anche questo, nel caso una tra Roma e Atalanta vincesse l'Europa League. Ricordiamo inoltre che, se Roma o Atalanta arrivassero nelle prime cinque vincendo l'Europa League, sarebbe a quel punto la sesta del campionato a strappare il pass per la Champions League. In questo caso non ci sarebbe un'italiana in più in Europa League".

Questa la classifica attuale per la corsa al quinto/sesto posto:

INTER 83 punti MILAN 69 punti JUVENTUS 63 punti BOLOGNA 59 punti ROMA 55 punti (una gara in meno) ATALANTA 51 punti (una partita in meno) LAZIO 49 punti NAPOLI 49 punti TORINO 45 punti FIORENTINA 44 punti (una partita in meno) MONZA 43 punti GENOA 39 punti