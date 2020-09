Scambio Milik-Under, Il Mattino: è quasi fatta! Il turco ha abbassato le pretese, cifre e dettagli

Calcio mercato Napoli, secondo l'edizione odierna de Il Mattino è quasi fatta per lo scambio tra Under e Milik, anche se quello che va ancora limato è il conguaglio che dovrà andare alla SSC Napoli. Il turco ha ridimensionato le sue iniziali richieste economiche mentre alcuni collaboratori dell’attaccante polacco stanno definendo i dettagli con il club giallorosso.

Il sì di Under non era così scontato, proprio perché il giovane turco aveva inizialmente chiesto una cifra altissima (quasi 4 milioni di euro per 5 anni). Firmerà probabilmente attorno ai 3. Contratto fino al 2025. Ci vorrà ancora una settimana prima di veder formalizzata la conclusione dell’operazione ma sembra davvero difficile che possa saltare