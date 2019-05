Ricavi Champions League: il Napoli incasserà 40 milioni di market pool

Ricavi Champions League 2019/20: il Napoli incasserà una cifra intorno ai 40 milioni di euro per il market pool secondo un'analisi di calcioefinanza. In estate, dunque, arriverà una cifra considerevole per le casse del club di Aurelio De Laurentiis.

Ricavi Champions: il Napoli incasserà 40 milioni

La Juventus potrà incassare quindi circa 58,5 milioni di euro minimi dalla Champions, il Napoli 39,4, l’Atalanta 24,8 e l’Inter 35,5. Il tutto senza considerare i ricavi in base alle prestazioni per quanto riguarda i premi Uefa e la seconda parte del market pool, oltre ai ricavi da botteghino per le almeno tre gare casalinghe da disputare nella fase a gironi, che potranno far salire ulteriormente gli incassi.