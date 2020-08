Repubblica - Insigne convocato e in campo, il capitano vuole esserci dal primo minuto col Barcellona

Champions League - Nella lista dei convocati per Barcellona ci sarà anche Lorenzo Insigne. Come riporta Repubblica, stamattina è previsto per il capitano il test della verità, durante la seduta di rifinitura al San Paolo. Ma continua a crescere l’ottimismo in casa azzurra e pure ieri dal quartier generale di Castel Volturno sono arrivati dei segnali incoraggianti. L’attaccante della Nazionale è tornato infatti a lavorare part time al fianco dei suoi compagni, sul campo, svolgendo regolarmente con il gruppo la parte iniziale dell’allenamento. Poi il giocatore ha proseguito la sua preparazione individuale in palestra e ha continuato a sottoporsi alle terapie riabilitative del caso, con la supervisione del medico sociale Raffaele Canonico. Lo staff sanitario ha fatto un capolavoro durante il lockdown e nei mesi successivi, permettendo a Gattuso di avere quasi sempre l’organico al gran completo nelle fasi finali della Coppa Italia e del campionato.

Il recupero in extremis di Insigne per la Champions sarebbe in questo senso una gigantesca ciliegina sulla torta, vista l’importanza dell’appuntamento che attende il Napoli. Far salire il capitano sull’aereo per Barcellona era il primo obiettivo ed è già un mezzo miracolo averlo ( quasi) centrato, con un lasso di tempo così ridotto a disposizione. Ma l’appetito vien mangiando e per questo diventa adesso naturale puntare al colpo grosso, alzando ancora di più la posta. Nel corso del test della verità in programma stamattina al San Paolo, infatti, Insigne cercherà di convincere Gattuso a ridargli pure una maglia da titolare in attacco, non soltanto a convocarlo per la trasferta spagnola. Il leader azzurro vuole partire dal primo minuto nell’intrigante notte del Camp Nou e sa che per farlo ha una sola possibilità: dimostrare con i fatti di essere di nuovo al cento per cento della sua forma.