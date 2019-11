Repubblica distrugge Insigne: "Il capitano abbandona la nave! No al viaggio a Liverpool per incitare la squadra"

L'edizione odierna di Repubblica punto il dito contro il capitano della Ssc Napoli Lorenzo Insigne, reo secondo il quotidiano di non mettere nemmeno piede sulla " nave" azzurra in partenza oggi per Liverpool: l’ha addirittura abbandonata ancora prima di salirci, arrendendosi con largo anticipo ai postumi della contusione al gomito subita sabato pomeriggio a San Siro, nel corso del secondo tempo della partita contro il Milan.

Insigne non parte per Liverpool, retroscena Repubblica

Il dolore, a distanza di un paio di giorni, non si è evidentemente affievolito e così ieri mattina Lorenzo Insigne s’è presentato a Castel Volturno senza avere un’altra scelta: solo per gettare desolatamente la spugna. Niente allenamento con i compagni e di conseguenza niente convocazione per la trasferta di Champions League in Inghilterra, nonostante il momento di drammatica difficoltà sportiva in cui rischia di affondare il Napoli, domani sera (ore 21). L’attaccante della Nazionale ha ritenuto di non potere essere evidentemente in alcun modo utile alla causa, nemmeno come supporto psicologico per i suoi disorientati compagni di squadra.