Ranking UEFA, l'Italia guadagna altro terreno sulla Spagna! La classifica aggiornata

Ranking UEFA, l’Italia continua a guadagnare terreno sulla Spagna dopo gli ultimi risultati europei tra le varie manifestazioni. La Serie A, allo stato attuale, è l’unica nazione a procedere in campo internazionale con ben 7 squadre rappresentanti tra le varie manifestazioni.

Il tutto andrà a plasmare lo scenario 2025/26 che potrebbe offrire al calcio nostrano uno slot in più per accedere in Champions League.

Ranking UEFA per club, classifica completa aggiornata

Quattro posti Champions

1. Inghilterra 100.803

2. Spagna 86.614

3. Italia 84.855

4. Germania 81.767

5. Francia 63.831

Tre posti Champions

6. Olanda 61.100

Due posti Champions

7. Portogallo 55.149

8. Belgio 46.800

9. Turchia 37.600

10. Scozia 35.850

11. Repubblica Ceca 35.300

12. Svizzera 32.575

13. Austria 32.400

14. Danimarca 31.450

15. Norvegia 31.125

Un posto Champions