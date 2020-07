PSG, infortunio Mbappè: distorsione della caviglia con lesione del compartimento laterale sterno, resta in dubbio per l'Atalanta

Notizie Calcio - È arrivato il tanto atteso report medico del Paris Saint-Germain sull'infortunio di Kylian Mbappé. L'attaccante francese, vittima di un duro intervento nella finale di Coppa di Francia vinta ieri sera contro il Saint-Etienne, ha riportato una

"Distorsione della caviglia destra con significativa lesione del compartimento laterale esterno da rivalutare entro 72 ore dal punto di vista clinico".

L'ex Monaco resta così in dubbio per i quarti di finale di Champions League in programma il prossimo 12 agosto con l'Atalanta.