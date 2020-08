Probabili formazioni Barcellona-Napoli, Gazzetta: Insigne in panchina, spazio ad Elmas! In porta Ospina. Gattuso decide sui due ballottaggi, Setien recupera Dembele [GRAFICO]

Napoli - L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport riporta le probabili formazioni di Barcellona-Napoli, in programma domani sera al Camp Nou.

QUI BARCELLONA

Quique Setien non ha a disposizione tantissimi titolari, sono out Umtiti, Busquets e Vidal: possibile 4-3-1-2 con Messi alle spalle di Suarez e Griezmann, con centrocampo formato da De Jong, Rakitic e Riqui Puig. In difesa davanti a Ter Stegen linea a quattro composta da Semedo, Piqué, Lenglet e Jordi Alba. Recupera Dembele, che va in panchina.

QUI NAPOLI

Nel 4-3-3 di Gattuso sembrano esser stati definiti gli ultimi due ballottaggi: Kostas Manolas e Diego Demme favoriti su Nikola Maksimovic e Stanislav Lobotka, mentre in attacco se non dovesse farcela Lorenzo Insigne - pronto a partire dalla panchina -, il posto da titolare spetterebbe ad Eljif Elmas.