Napoli imbattuto da cinque anni al Maradona in Champions! Spalletti ha una striscia positiva da continuare

Dopo una vittoria da record ad Amsterdam, il Napoli capolista nel Gruppo A ospita l'Ajax con l'obiettivo di centrare la quarta vittoria su quattro e consolidare la vetta della classifica.

I partenopei non avevano mai vinto nei Paesi Bassi né segnato più di tre gol fuori casa in UEFA Champions League, ma hanno spazzato entrambi i record con uno straordinario 6-1: si tratta della loro vittoria più ampia in trasferta nelle competizioni UEFA, nonché della sconfitta più pesante dell'Ajax in Europa nella 50esima partita contro un club italiano. Dopo il primo gol dei padroni di casa con Mohammed Kudus, Giacomo Raspadori ha pareggiato, mentre Giovanni Di Lorenzo e Khvicha Kvaratskhelia hanno segnato la loro prima rete in UEFA Champions League prima e dopo quella di Piotr Zielinski e la seconda di Raspadori. Il capitano di casa Dusan Tadic è poi stato espulso per doppia ammonizione, mentre Giovanni Simeone ha firmato il sesto gol.

Il Napoli, che ha battuto il Liverpool 4-1 alla prima giornata e poi ha vinto 3-0 in casa dei Rangers, ha tre punti di vantaggio sul club inglese; l'Ajax è terzo a tre punti dopo aver battuto i Rangers 4-0 e perso 2-1 ad Anfield.

L'Ajax ha segnato 198 gol in UEFA Champions League, dalla fase a gironi alla finale.

Statistiche Napoli

Il Napoli è alla fase a gironi di UEFA Champions League per la prima volta in tre stagioni e per la settima in assoluto, sempre dal 2011/12. Nell'ultima di queste (2019/20) è rimasto imbattuto nel Gruppo E (V3 P3), arrivando secondo dietro al Liverpool con 12 punti e uscendo agli ottavi contro il Barcellona (1-1 c, 1-3 t).



è alla fase a gironi di per la prima volta in tre stagioni e per la settima in assoluto, sempre dal 2011/12. Nell'ultima di queste (2019/20) è rimasto imbattuto nel Gruppo E (V3 P3), arrivando secondo dietro al con 12 punti e uscendo agli ottavi contro il (1-1 c, 1-3 t). Quella al Camp Nou è stata una delle sole due sconfitte del Napoli nelle ultime 17 gare di UEFA Champions League (V8 P7). La squadra è imbattuta da nove partite della fase a gironi (V6 P3).



nelle ultime 17 gare di UEFA Champions League (V8 P7). La squadra è imbattuta da nove partite della fase a gironi (V6 P3). Il Napoli ha battuto quattro rigori nel Gruppo A, segnando due gol e sbagliandone due.



ha battuto quattro rigori nel Gruppo A, segnando due gol e sbagliandone due. Tre delle sei stagioni dei partenopei in UEFA Champions League sono proseguite agli ottavi, ma mai oltre.



sono proseguite agli ottavi, ma mai oltre. Le ultime due stagioni europee del Napoli si sono concluse al primo turno a eliminazione diretta di UEFA Europa League . Nel 2021/22, la squadra è arrivata seconda dietro allo Spartak Mosca nel girone (dieci punti in sei partite) ed è uscita agli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro Barcellona (1-1 t, 2-4 c).



. Nel 2021/22, la squadra è arrivata seconda dietro allo nel girone (dieci punti in sei partite) ed è uscita agli spareggi per la fase a eliminazione diretta contro (1-1 t, 2-4 c). La squadra di Luciano Spalletti è arrivata terza in Serie A nel 2021/22, miglior piazzamento dal 2018/19 (secondo posto dietro la Juventus ).



è arrivata terza in nel 2021/22, miglior piazzamento dal 2018/19 (secondo posto dietro la ). Il Napoli è imbattuto da nove partite casalinghe di UEFA Champions League (V6 P3), ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il Manchester City alla quarta giornata del 2017/18. Ha vinto solo due delle quattro gare interne della scorsa edizione di UEFA Europa League , perdendo le altre.



è imbattuto da nove partite casalinghe di (V6 P3), ovvero dalla sconfitta per 4-2 contro il alla quarta giornata del 2017/18. Ha vinto solo due delle quattro gare interne della scorsa edizione di , perdendo le altre. La vittoria alla terza giornata in casa dell' Ajax è stata appena la seconda per il Napoli in nove partite contro squadre dei Paesi Bassi (P3 S4). L'altra è stata il 3-1 casalingo contro il Feyenoord alla seconda giornata di UEFA Champions League 2016/17, seguita da una sconfitta per 2-1 a Rotterdam.



è stata appena la seconda per il in nove partite contro squadre dei Paesi Bassi (P3 S4). L'altra è stata il 3-1 casalingo contro il alla seconda giornata di 2016/17, seguita da una sconfitta per 2-1 a Rotterdam. Nelle ultime partite prima di questa stagione, che risalgono alla fase a gironi di UEFA Europa League 2020/21, il Napoli ha perso 1-0 contro l'AZ Alkmaar – arrivando a un bilancio di V1 P1 S2 in casa contro le squadre dei Paesi Bassi – e ha pareggiato 1-1 in trasferta.

Il Napoli è la prima squadra a segnare dieci o più gol nelle prime tre partite di un girone di UEFA Champions League.

Il Napoli è imbattuto da 12 partite in tutte le competizioni in questa stagione (V10 P2). Domenica ha vinto 4-1 sul campo della Cremonese.

È stata l'ottava vittoria consecutiva del Napoli fra tutte le competizioni, nuovo record per il club.

Matteo Politano ha aperto le marcature trasformando il terzo rigore in quattro partite, mentre negli ultimi 15 minuti sono arrivati i gol del subentrato Giovanni Simeone (terzo in quattro gare), Hirving Lozano e Mathías Olivera, alla prima rete in Serie A 2022/23.

In una vittoria casalinga per 3-1 contro il Torino il 1 ottobre, André-Frank Zambo Anguissa è diventato il primo giocatore del Napoli a segnare due gol nei primi 15 minuti di una partita di Serie A da Daniel Fonseca nel gennaio 1994.

Khvicha Kvaratskelia ha segnato l'altro gol contro il Torino, arrivando a cinque reti nelle prime nove gare di Serie A dopo aver segnato un gol nel 5-2 in casa del Verona all'esordio il 15 agosto e due nel 4-0 contro il Monza sei giorni dopo. Il 21enne georgiano è il primo giocatore a segnare tre gol nelle prime due partite di Serie A con il Napoli.

I nove gol segnati dal Napoli nelle prime due partite di Serie A hanno battuto il record del club di otto stabilito nel 2020/21.

Il Napoli ha segnato 22 gol nelle prime nove partite di Serie A di questa stagione.

Lo 0-0 in casa della Fiorentina il 28 agosto ha interrotto la serie di reti del Napoli in 15 trasferte consecutive di campionato. È stata la prima volta che ha pareggiato senza gol dallo 0-0 in casa della Roma il 24 ottobre 2021.

Diego Demme non gioca dal 18 agosto, quando si è fratturato un osso del piede, ma è andato in panchina contro il Torino e la Cremonese.

Victor Osimhen è stato costretto ad uscire poco prima dell'intervallo a causa di un infortunio alla coscia contro il Liverpool alla prima giornata e da allora non ha più giocato.

Il 5 ottobre, il portiere Alex Meret ha firmato il prolungamento del contratto fino a giugno 2024.

