Mondiale per Club il ranking ufficiale e aggiornato: ecco dov'è il Napoli | CLASSIFICA

La FIFA ha finalmente annunciato i criteri per stilare il ranking utile a definire le squadre qualificate – e quelle ancora in corsa – per il nuovo Mondiale per Club a 32 squadre. La manifestazione si terrà tra poco meno di due anni negli Stati Uniti d’America e vedrà la partecipazione di 12 formazioni europee.

Al nuovo torneo, come detto in precedenza, parteciperanno nel complesso 32 squadre da tutto il mondo, di cui 12 europee e con un massimo di due club per Federazione. L’unica eccezione riguarda le squadre che vincono la Champions League, sempre qualificate anche se più di due dovessero provenire dalla stessa Federazione.

Bayern Monaco (Germania) – 100 punti PSG (Francia) – 77 punti Inter (Italia) – 74 punti Borussia Dortmund (Germania) – 67 punti Porto (Portogallo) – 66 punti Atletico Madrid (Spagna) – 62 punti Lipsia (Germania) – 61 punti Barcellona – 55 punti Benfica (Portogallo) – 52 punti Juventus – 47 punti; — ultima qualificata Siviglia – 42 punti Napoli – 41 punti Milan – 41 punti Salisburgo – 40 punti Ajax – 39 punti Shakhtar – 35 punti Lazio – 33 punti

Il passaggio del turno dei partenopei mantiene alta l’attenzione dei bianconeri, perché la squadra di Mazzarri può ancora superarli nelle gerarchie e prendere il loro posto nella competizione. Per farlo, il Napoli dovrà raggiungere i quarti di finale di Champions e vincere almeno una partita anche in quel turno.

Ad ora i bianconeri rimangono quindi davanti agli azzurri e favoriti per andare al Mondiale per Club, ma non possono portare altri punti alla loro causa. Questa è la situazione con la graduatoria stilata sulla base del ranking quadriennale ufficiale (in rosso le squadre che non si possono qualificare per rispettare il vincolo di due club per Federazione, a meno che non vincano la Champions League). A riportare la notizia è Calcio&Finanza.