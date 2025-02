Milan-Feyenoord 1-1, rossoneri eliminati ai Playoff di Champions League!

Champions League, brutta notizia per l'Italia. Il Milan pareggia 1-1 contro il Feyenoord e viene eliminato dai Playoff di Champions League non riuscendo quindi a qualificarsi agli ottavi di Champions League.



Al gol di Santiago Gimenez nei primi minuti, è seguita l'espulsione per simulazione di Theo Hernandez ad inizio ripresa che ha sconvolto gli equilibri della gara. Al 73° per gli olandesi ha pareggaito Carranza, regalando il pass per gli ottavi alla squadra di Rotterdam che all'andata aveva vinto 1-0.