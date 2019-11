Complimenti e rispetto reciproco, il cinque tra Klopp e Ancelotti a fine partita! [VIDEO]

Ultime notizie Napoli. Liverpool-Napoli è finita in pareggio, con grande soddisfazione degli azzurri che hanno strappato un punto in casa di una delle squadre più forti del mondo, già piegate allo stadio San Paolo. Una rivincita anche per Carlo Ancelotti, criticato in tutte le salse in questi giorni difficili, e che tuttavia ieri ha trovato senza problemi la chiave tattica per indebolire l'avversario. Questo probabilmente lo ha capito anche Klopp, che dopo la partita, ha incrociato Carlo Ancelotti e gli ha dato il cinque, in segno di rispetto e per complimentarsi. Alcuni giornalisti hanno immortalato la scena.

Video Klopp Ancelotti, cinque a fine partita

Così Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, ha commentato il momento da lui stesso immortalato tra i corridoi di Anfield Road: "E poi hai la fortuna (e il piacere) di immortalare questo simbolo di una stima sincera, vera. Piccoli gesti dietro le quinte, lontano dalle telecamere, non di facciata".