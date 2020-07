L’emergenza Covid in Catalogna non sembra preoccupare la Uefa, lunedì la decisione su Barcellona-Napoli

Barcellona-Napoli si giocherà a Barcellona. L’emergenza Covid in Catalogna non sembra preoccupare la Uefa che a 8 giorni dalla sfida di Champions League, non fa passi indietro come racconta Tuttosport:

"«Stiamo monitorando la situazione e siamo in contatto con le autorità locali competenti. La partita è programmata per essere disputata a Barcellona come previsto» con un comunicato l’Uefa risponde a De Laurentiis che aveva sollevato più di un dubbio circa la gara di ritorno degli ottavi di Champions. La Uefa si riserva la possibilità di prendere la decisione finale solo lunedì, quando avrà ricevuto le garanzie dall’Istituto Superiore di Sanità"