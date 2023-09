Braga Napoli è ormai alle porte! Noi di CalcioNapoli24 vi portiamo all'interno dell'incredibile Estadio Municipal di Braga dove gli azzurri di Garcia faranno il loro esordio in Champions League nel girone C. Si tratta di una struttura completamente inserita in una montagna con le sole tribune e senza curve.

