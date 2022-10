Piove sul bagnato in casa Juventus. I bianconeri impegnati in questi minuti nella sfida di Champions League contro il Maccabi Haifa, perdono Di Maria per infortunio.

Il fantasista argentino si è dovuto arrendere per un problema muscolare alla coscia destra ed ha chiesto il cambio.

Al suo posto è entrato l'ex attaccante del Napoli, Milik, sul punteggio di 1-0 per gli israeliani.

Sul volto del Fideo era evidente la preoccupazione con il Mondiale che comincerà tr 40 giorni.