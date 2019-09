Koulibaly a Sky: "Do il 200% per questi tifosi, mi danno un amore incredibile. Voglio portare il Napoli più in alto possibile"

Kalidou Koulibaly, difensore del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, dopo la vittoria per 2-0 contro il Liverpool. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“È stata una partita molto difficile. Il Liverpool veniva da cinque vittorie consecutive, ma noi siamo stati molto bravi a portarli sulle nostre caratteristiche di gioco. Con Manolas dobbiamo abituarci a giocare insieme. Sono tornati tardi dalle vacanze, abbiamo preso tanti gol e abbiamo lavorato in quella direzione. Il mister ci aiuta, ma dobbiamo migliorare ancora.

Calore del pubblico? Io do il 200% per questi tifosi, mi danno un amore incredibile. Gli intervenenti difensivi che faccio li faccio per loro. Voglio portare il Napoli più in alto possibile. Le ovazioni mi fanno piacere, ma devo restare concentrato in partita”.