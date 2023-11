Infortunio Mazzarri: problema muscolare durante Real Madrid-Napoli

Ultime calcio Napoli - Infortunio per l'allenatore del Napoli Walter Mazzarri che si è fatto male durante la partita di Champions League Real Madrid Napoli. Un problema per il tecnico che si è dovuto fermare per un momento e ha iniziato a zoppicare.

Infortunio Mazzarri: si è fatto male durante Real Napoli

Curioso incidente per Walter Mazzarri durante Real Madrid-Napoli di Champions League. Come riportato da Prime Video, infatti, il tecnico dei partenopei si sarebbe infortunato durante una sfuriata con i suoi nel corso della sfida: dopo uno scatto rabbioso nella sua area tecnica ha cominciato a tenersi la coscia e a zoppicare.